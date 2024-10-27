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        Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, deplasmanda ilk galibiyetlerini aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 19:39 Güncelleme: 27.10.2024 - 19:39
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        Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, deplasmanda ilk galibiyetlerini aldıklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Aurelio, mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Deplasmandaki ilk galibiyetimizi aldık. Zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı başardık." dedi.

        Rakiplerinin ilk yarıda iyi oynadığını ve 1-0 öne geçtiğini anlatan Aurelio, "Alex hocamız devre arasında oyuncularımıza bazı detaylardan bahsetti ve bunları uygulamamız gerektiğini söyledi. Yaptığımız değişiklikler ve bu detayların uygulanması ikinci yarıda işe yaradı ve maçı çevirmeyi başardık." diye konuştu.

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