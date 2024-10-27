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        Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Onvo Antalyaspor'a 2-1yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçta yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 20:18 Güncelleme: 27.10.2024 - 20:18
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        Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Onvo Antalyaspor'a 2-1yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçta yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, maç boyunca birkaç net fırsat yakaladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Maçı bitirebileceğimiz fırsatları yakaladık ancak değerlendiremedik. Özellikle son 2 haftada içeride oynadığımız maçlarda oyunun üstün tarafı olmamıza rağmen sonuç anlamında beklediğimizi alamadık. Bu iki beklenmedik mağlubiyetin sorumlusu benim. Oyuncularıma herhangi bir şey söyleme şansım yok. Beni üzen oyunun son bölümündeki dağınıklık. Bu Alanyaspor'a, bize ve ekibimize yakışmadı. Son 15 dakikada taraftarımızın istifa sesleri oldu ve açıkçası ben de olsam bağırırdım."

        Hücumda sorun yaşadıklarını dile getiren Fatih Tekke, "Devre arasına kadar toplayabileceğimiz kadar puan toplamalıyız. Aslında geçen seneki puan tablosundan çok geride değiliz. Kötü durumda değiliz ama neticede bir başarısızlık var. Oyuncularımla ilgili herhangi bir olumsuz düşüncem yok. Ancak maçın son bölümündeki duygu beni rahatsız etti." diye konuştu.

        - "Herkes için hayırlısı ne ise o olsun"

        Fatih Tekke, son iki maçtan sonra yönetim kurulunun vereceği karara saygı duyacağını belirterek, "Kendimle ilgili olumsuz bir durum var. Kulübe zarar vermek ya da bir tıkanıklığa sebep olmak istemiyorum. Ekibimi ve kendimi ilk periyotta başarısız buluyorum. Özellikle son iki haftada. Burada en az 4 puan almamız gerekiyordu ama sıfır puanla ayrıldık. Bu bizim için başarısızlıktır ve bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Olumsuz durum var ve herkes için hayırlısı ne ise o olsun." değerlendirmesinde bulundu.

        Tekke, ikinci yarıda oyuna geç müdahale edip etmediğine yönelik soruya, "Son 15 dakikadaki kaos dışında genel anlamda oyuna hakimdik. Rakibimizin bize, taç ve geçiş dışında ciddi bir pozisyon bulduğunu düşünmüyorum. İlk yarının sonunda, ikinci yarının başında bitirmemiz gereken bir maçtı. Maçın kırılma anları denilebilir, geç oyuncu değişikliği eleştirisine 'hayır' diyemem." cevabını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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