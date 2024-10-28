Antalya'da seyir halindeki kamyonette yangın çıktı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası kamyonet kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle yol kenarında bulunan bir iş yerinin dış cephesi de zarar gördü.

Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ABG 443 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

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