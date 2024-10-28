Antalya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Isparta'da da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Protokolün ardından, diğer katılımcılar da Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Antalya, Burdur ve Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.