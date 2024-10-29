Antalya'da kayalıklardan düşerek mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye ulaşan ekipler, kayalıkta mahsur kalan ve yaralı olduğu belirlenen kişiyi kurtardı. AFAD personeli, üzerindeki montunu giydirip çay ikram ederek yaralının ısınmasını sağladı.

Mahmutlar Mahallesi'nin kırsal kesimindeki Cebelireis Dağı'na giden iki kişiden biri, gece geç saatlerde dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

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