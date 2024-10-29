Uganda, Türkiye'ye direkt uçuşlarla turizm pazarını genişletmeyi amaçlıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu, Uganda ile İstanbul arasında doğrudan uçuşların başlamasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin güçleneceğini, ülkenin turizm pazarının genişleyeceğini söyledi.

Antalya'da 23-26 Ekim'de düzenlenen 6. Antalya Turizm Fuarı'na (ATF 2024) Uganda'dan yaklaşık 20 tur operatör temsilcisi katılarak, turizm sektörü profesyonelleriyle çeşitli alanlarda anlaşmalar sağladı.

Fuarda ülkesinin sektörde yaptığı yatırımlar hakkında katılımcıları bilgilendiren Büyükelçi Tiperu, AA muhabirine, Türkiye'nin özellikle turizmde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Uganda'nın önemli tur operatörleriyle fuarda yer aldıklarını ve geleceğe dair güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Tiperu, "Amacımız Doğu Afrika'da yer alan Afrika'nın incisi Uganda'yı ve onun nefes kesici güzelliğini sergilemek. Turizm konusunda tutkuluyuz ve tur acentelerimiz ile Türkiye'dekiler arasında işbirliği kurmaya ve somutlaştırmayı istiyoruz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile güçlü bir ilişkileri bulunduğunu dile getiren Tiperu, Uganda'da Türk tur acentelerinden oluşan bir heyeti ağırladıklarını ve uzun soluklu işbirliklerinin temellerini attıklarını bildirdi.