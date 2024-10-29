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        Alanya'da zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 12:15 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:27
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        Alanya'da zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Mahmutseydi Mahallesi'ndeki zirai alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, 4 arazöz, 2 itfaiye ve 2 tankerle müdahale ederek, kontrol altına aldığı yangında, 2 hektar zirai alan ve bir metruk bina zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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