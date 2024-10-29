Kaş'ta 101 paraşütçü "Cumhuriyet'in 101. yılı" için gökyüzünde bayrak açtı

Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar akşam da devam edecek.

Marşlar eşliğinde ilerleyen teknelerle gerçekleştirilen kortej, Cumhuriyet Meydanı açıklarında sona buldu. Sahil Güvenlik botu da kortejde teknelere eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tören, çeşitli programlarla devam etti. Türk bayraklarıyla süslenen 101 tekne, Marina'dan hareket ederek, Kaş Limanı açıklarına geldi.

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