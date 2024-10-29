Kaş'ta fener alayı düzenlendi

Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik sonunda sanatçılar Özge Fışkın ve Soner Arıca konser verdi.

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutlayacaklarını belirterek “Bize bugünleri armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum.” dedi.

Saat 19.23’te başlayan yürüyüş sırasında katılımcılar büyük bir Türk bayrağını da taşıdı.

Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında ilçenin girişinde D-400 Karayolu Büyük Kavşak yakınında toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Antalya’nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.

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