Kenan Doğulu Antalya'da konser verdi

Doğulu, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 101. yılında Antalya'da konser vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kenan Doğulu, Onuncu Yıl ve İzmir marşlarıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını sevenleri için seslendirdi.

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