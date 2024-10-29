Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kenan Doğulu Antalya'da konser verdi

        Şarkıcı Kenan Doğulu, Cumhuriyetin 101. yılında Antalya'da sahneye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:32 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kenan Doğulu Antalya'da konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şarkıcı Kenan Doğulu, Cumhuriyetin 101. yılında Antalya'da sahneye çıktı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

        Kenan Doğulu, Onuncu Yıl ve İzmir marşlarıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını sevenleri için seslendirdi.

        Doğulu, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 101. yılında Antalya'da konser vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sanatçıya çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor
        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Macron: Hiçbir şey çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez
        Macron: Hiçbir şey çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım

        Benzer Haberler

        Kaş'ta fener alayı düzenlendi
        Kaş'ta fener alayı düzenlendi
        Antalya'da "Cumhuriyet'in 101. yılında Gazete ve Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Antalya'da "Cumhuriyet'in 101. yılında Gazete ve Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Antalya'da Cumhuriyet Bayramı fener alayı ile kutlandı
        Antalya'da Cumhuriyet Bayramı fener alayı ile kutlandı
        Antalya'da fener alayı düzenlendi
        Antalya'da fener alayı düzenlendi
        Alanyaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
        Antalya'da "Cumhuriyet'in 101. yılı" denizde Türk bayrağı açılarak kutlandı
        Antalya'da "Cumhuriyet'in 101. yılı" denizde Türk bayrağı açılarak kutlandı