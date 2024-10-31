Alanya'da silahlı saldırıda motosikletteki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde, M.Ö. alacak verecek meselesi yüzünden isimleri henüz öğrenilmeyen sürücü ve yolcunun bulunduğu motosiklete tabancayla ateş açtı. Saldırıda motosikletteki 2 kişi ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

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