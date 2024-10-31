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        Alanya'da silahlı saldırıda motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklete açılan ateşte sürücü ve yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 23:41 Güncelleme: 31.10.2024 - 23:54
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        Alanya'da silahlı saldırıda motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklete açılan ateşte sürücü ve yolcu yaralandı.

        Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde, M.Ö. alacak verecek meselesi yüzünden isimleri henüz öğrenilmeyen sürücü ve yolcunun bulunduğu motosiklete tabancayla ateş açtı. Saldırıda motosikletteki 2 kişi ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi olay yerinde gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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