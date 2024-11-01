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        Antalya'da "huzur" operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

        Antalya ve ilçelerinde eş zamanlı yapılan huzur operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:26 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:26
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        Antalya'da "huzur" operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
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        Antalya ve ilçelerinde eş zamanlı yapılan huzur operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Kepez, Serik, Korkuteli, Kumluca, Finike, Manavgat, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

        Toplam 80 ikamet, 5 işyeri ve 7 araçta yapılan aramalarda, 35 ruhsatsız tüfek, 17 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1624 fişek, mermi ve kartuş, 2 tabanca şarjörü ve 2 delici kesici alet ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı, 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 hükümlü ise işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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