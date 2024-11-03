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        Antalya'da lösemili çocuklar hayallerini resmetti

        Antalya'da, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 17:42 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:38
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        Antalya'da lösemili çocuklar hayallerini resmetti
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        Antalya'da, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından, Muratpaşa ilçesindeki Yalım Park'ta düzenlenen programa, tedavisi devam eden, iyileşen çocuklar, aileleri ve gönüllüler katıldı.

        "Maskemi atarım hayalime koşarım" ve "LÖSEV'e yapılan her bağış bir candır" sloganlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için yüz boyama, sihirbaz, baloncuk ve dans gösterileri yapıldı.

        Lösemili çocuklar, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve gönüllülerle resim çizdi.

        LÖSEV İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, yaptığı konuşmada, LÖSEV'in 26'ncı senesinde düzenledikleri farkındalık etkinliğinde çocuklara motivasyon sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

        Sadece lösemi değil, her türlü kanser hastalığı konusunda farkındalık yaratmak istediklerini aktaran Uğurel, "LÖSEV, lösemili çocukları hem tedavi etmek, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak aynı zamanda maddi manevi yardım sağlamak adına kurulmuş bir kurum. Farkındalık oluşturmak için bu haftayı ülke genelinde dolu dolu kutluyoruz." dedi.

        Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlik, gösteri ve konserle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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