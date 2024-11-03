IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek

Grup maçlarının ardından, 10 Kasım'da final ve sıralama maçları oynanacak. Üçüncülük maçı saat 13.00'te, final ise saat 16.00'da yapılacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.