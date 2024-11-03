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        IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek

        Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen "Avrupa Futsal Şampiyonası" 5 ülke takımının katılımıyla yarın Antalya'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 21:54 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:54
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        IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek
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        Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen "Avrupa Futsal Şampiyonası" 5 ülke takımının katılımıyla yarın Antalya'da başlayacak.

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya'nın futsal takımları katılacak.

        Organizasyonun ilk gününde Türkiye-İspanya ve Ukrayna-İtalya maçları yapılacak.

        Grup maçlarının ardından, 10 Kasım'da final ve sıralama maçları oynanacak. Üçüncülük maçı saat 13.00'te, final ise saat 16.00'da yapılacak.

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, 5 ülkenin katıldığı organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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