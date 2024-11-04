14. Antalya Kitap Fuarı 1 milyon 56 bin ziyaretçi ağırladı

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nı 1 milyon 56 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 25 Ekim-3 Kasım'da düzenledikleri fuarda, yazarların okurlarıyla buluştuğunu belirtti.

Fuarı 1 milyon 56 bin kitapseverin ziyaret ettiğini aktaran Böcek, 15'inci Antalya Kitap Fuarı'nın ise 3-12 Ekim 2025'te düzenleneceğini ifade etti.

﻿Böcek, fuarda 271 yazar, 225 ulusal ve uluslararası yayınevi ile Antalyalı yerel yazarların bir araya geldiğini kaydetti.