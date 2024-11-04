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        14. Antalya Kitap Fuarı 1 milyon 56 bin ziyaretçi ağırladı

        Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nı 1 milyon 56 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:36 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:40
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        14. Antalya Kitap Fuarı 1 milyon 56 bin ziyaretçi ağırladı
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        Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nı 1 milyon 56 bin kişi ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde 25 Ekim-3 Kasım'da düzenledikleri fuarda, yazarların okurlarıyla buluştuğunu belirtti.

        Fuarı 1 milyon 56 bin kitapseverin ziyaret ettiğini aktaran Böcek, 15'inci Antalya Kitap Fuarı'nın ise 3-12 Ekim 2025'te düzenleneceğini ifade etti.

        ﻿Böcek, fuarda 271 yazar, 225 ulusal ve uluslararası yayınevi ile Antalyalı yerel yazarların bir araya geldiğini kaydetti.

        Öte yandan, kitap fuarında, "Bugünün Edebiyatı" konulu söyleşisiyle Tuna Kiremitçi okurlarıyla edebiyat söyleşisi gerçekleştirdi. Sinan Yağmur, "Neyzen Tevfik'le Hiçlik Anlayışı", İlkay Buharalı "Uyanış ve Tuzakları", Ayşegül Harputlu ise "Misal Alemi ve Rüya" söyleşisiyle sevenleriyle buluştu.

        İclal Aydın, Sadık Usta, Fatih Tuncay, Anooshirvan Miandji, Mustafa Balbay, Bekir Ödemiş, Erdal Atıcı, Güven Baykan, Saygı Öztürk, Ahmet Telli, Meral Saklıyan, Emel Aslan, Burcu Bahar ve Nilüfer Gülerman fuarda gün boyu kitaplarını imzaladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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