Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Jahrein" rumuzlu sosyal medya yayıncısı müstehcenlik suçundan beraat etti

        Antalya'da "Jahrein" rumuzuyla sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç'un "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan yargılandığı davada beraatine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Jahrein" rumuzlu sosyal medya yayıncısı müstehcenlik suçundan beraat etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da "Jahrein" rumuzuyla sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç'un "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan yargılandığı davada beraatine karar verildi.

        Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Sonuç ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada sanık avukatları suçla ilgili maddi unsurların oluşmadığını savunarak Sonuç'un beraatini istedi.

        Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme, sanığın beraatine karar verdi.

        - Olay

        "Jahrein" rumuzuyla sosyal medya hesabından her kullanıcıya açık şekilde canlı yayın yapan Ahmet Sonuç, toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmalar yaptığı gerekçesiyle 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

        Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Sonuç, yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Sonuç hakkında hazırlanan iddianamede, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Parçalanmış bebek cesedinde sır perdesi aralandı!
        Parçalanmış bebek cesedinde sır perdesi aralandı!
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük tehlike
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük tehlike
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"

        Benzer Haberler

        Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da ormana düşen hava aracı yangına neden oldu (3)
        Antalya'da ormana düşen hava aracı yangına neden oldu (3)
        Turizm kenti Antalya'da yabancı ortaklı şirket sayısı artıyor
        Turizm kenti Antalya'da yabancı ortaklı şirket sayısı artıyor
        Filistin davasına vurgu yapan karikatürist Naci el-Ali'nin eserleri Antalya...
        Filistin davasına vurgu yapan karikatürist Naci el-Ali'nin eserleri Antalya...
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar Türkiye'ye minnettar
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar Türkiye'ye minnettar
        Kemer Belediyesi karate takımından kuşak töreni
        Kemer Belediyesi karate takımından kuşak töreni