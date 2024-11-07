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        Kavgayı ayıran kişi vurularak, olay yerine giden polisler ise kazada yaralandı

        Antalya'da kavga edenleri ayırmak için araya giren kişi ayağından vurularak, olaya müdahale için bölge sevk edilen iki polis ise trafik kazasında yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 17:15 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:34
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        Kavgayı ayıran kişi vurularak, olay yerine giden polisler ise kazada yaralandı
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        Antalya'da kavga edenleri ayırmak için araya giren kişi ayağından vurularak, olaya müdahale için bölge sevk edilen iki polis ise trafik kazasında yaralandı.

        Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, kavgayı ayırmaya gelen A.K.B'nin ayaklarına "Neden karışıyorsun?" diyerek silahla ateş etti.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı A.K.B, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu arada ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Yunus ekibinin bulunduğu motosiklete, olay yerinin karşı tarafından S.A'nın kullandığı 07 T 1092 plakalı taksi çarptı.

        Yaralanan iki polis memuru sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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