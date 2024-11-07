Kavgayı ayıran kişi vurularak, olay yerine giden polisler ise kazada yaralandı

Antalya'da kavga edenleri ayırmak için araya giren kişi ayağından vurularak, olaya müdahale için bölge sevk edilen iki polis ise trafik kazasında yaralandı.

Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, kavgayı ayırmaya gelen A.K.B'nin ayaklarına "Neden karışıyorsun?" diyerek silahla ateş etti.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.