Antalya Kültür Yolu Festivali'nde "Kaçış Yok" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya Kültür Yolu Festivali'nde yurt dışından iadesi sağlanan ve yurt içinde ele geçirilen tarihi eserler "Kaçış Yok" sergisiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında, Antalya Müzesi'nde açılan sergi, yurt dışından iadesi sağlanan ve Türkiye'de kaçakçılıkla mücadele sonucu ele geçirilen tarihi eserlerden oluşuyor.

Sergideki 274 eser, vatandaşların ve yerli turistlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen yabancı ziyaretçilerden de yoğun ilgi görüyor.

Sergide toplam 274 eserin yer aldığını belirten Boz, "Antalya'daki en büyük 'Kaçış Yok' sergimiz oldu. Çünkü sahip olduğu antik kentler sebebiyle, anıtsal büyük eserleri olan bir müzemiz Antalya Müzesi. Sergimizde hem yurt dışından iadesi sağlanan hem de yurt içinde kolluğumuzun üstün gayretleriyle yakalanan eserler var. Serginin amacı kültür varlıklarımızı halkımıza takdim ederken, bir taraftan da kültür varlığı kaçakçılığına dikkat çekmek." diye konuştu.

"Boubon Antik Kenti'nden, Perge Antik Kenti'nden gitmiş daha sonra bizim yurt dışında tespit edip getirdiklerimiz mevcut. Bunun dışında meşhur Elmalı Sikkeleri sergimizin parçası, ayrıca yakın dönemde gelmiş olanlardan giyimli bir kadın heykelimiz koleksiyonlarımızda neredeyse tek örnek diyebiliriz, çok özel bir heykel. Bununla beraber iki bronz heykel başı, imparator başı bunlar. Bu başlardan biri dünyanın en büyük müzelerinden biri olan J. Paul Getty Müzesi'nden, diğeri de yine Amerika'da bulunan Santa Barbara Müzesi'nden getirildi."

Sanatçı Norm Ender ise serginin çok önemli olduğunu ve bunun arkasındaki ekibin ne zorluklarla eserleri Türkiye'ye, ait oldukları yere getirdiğini dinlediğinde çok etkilendiğini ifade etti.

Müzeleri gezmeyi ve tarihle iç içe olmayı sevdiğini söyleyen Ender, "Gittiğim yerlerde, bazı eserler yarım ya da başı eksik, kopuk oluyordu. Bununla ilgili burada aydınlanma yaşadım çünkü olay sadece tarihi eserin kendi bulundukları alandan kaybolması değil. Bu kaçakçılıkla beraber bazı eserlerin, yarım eserlerin yurt dışında sergilenmesi. Örneğin eserin yarısı burada, yarısı yurt dışında. Bu ekip onların da önüne geçiyor ve gerçekten kararlılıkla eserleri ülkemize tekrar kazandırıyor. Dolayısıyla çok gururlandım." dedi.