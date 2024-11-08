Antalya'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.
Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak'ta 10 AHE 189 plakalı park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekibinin yaptığı incelemede, yaşamını yitiren kişinin Olgay Değirmenci (64) olduğu tespit edildi.
Değirmenci'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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