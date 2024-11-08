Antalya'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Değirmenci'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekibinin yaptığı incelemede, yaşamını yitiren kişinin Olgay Değirmenci (64) olduğu tespit edildi.

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