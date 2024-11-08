Antalya, NetZeroCities İkiz Şehirler Programı'nda Bükreş ile eşleşti
Antalya, Avrupa'nın sürdürülebilir şehirler ağı olan NetZeroCities İkiz Şehirler Programı'nda Romanya'nın başkenti Bükreş ile eşleştirildi.
Antalya, Avrupa'nın sürdürülebilir şehirler ağı olan NetZeroCities İkiz Şehirler Programı'nda Romanya'nın başkenti Bükreş ile eşleştirildi.
Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehircilik alanında faaliyet gösteren NetZeroCities İkiz Şehirler Programı'na seçildi.
18 ay sürecek program için Antalya, Bükreş ile eşleştirildi.
Program kapsamında iklim çalışmalarında iki kent arasında bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirilecek. Bu süreçte her iki şehir, yerel yönetimlerinin liderliğinde yenilikçi şehircilik çözümleri geliştirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılıkla ilerleyen bir şehir olduğunu belirtti.
Bükreş ile başlatılan ortaklık sayesinde yenilikçi çözümleri şehre kazandırarak sürdürülebilir bir gelecek için önemli adımlar atacaklarını aktaran Böcek, "Bu tür uluslararası işbirlikleri, kentimizin iklim nötrlüğü hedefine ulaşmasında büyük rol oynayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak
iklim değişikliği ile mücadele konusunda üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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