Antalya, NetZeroCities İkiz Şehirler Programı'nda Bükreş ile eşleşti

Antalya, Avrupa'nın sürdürülebilir şehirler ağı olan NetZeroCities İkiz Şehirler Programı'nda Romanya'nın başkenti Bükreş ile eşleştirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehircilik alanında faaliyet gösteren NetZeroCities İkiz Şehirler Programı'na seçildi.

18 ay sürecek program için Antalya, Bükreş ile eşleştirildi.

Program kapsamında iklim çalışmalarında iki kent arasında bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirilecek. Bu süreçte her iki şehir, yerel yönetimlerinin liderliğinde yenilikçi şehircilik çözümleri geliştirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlayacak.