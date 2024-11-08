Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam etti

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali", altıncı gününde tiyatrodan konsere, sergilerden antik kent gezileri ve atölyelere çeşitli etkinlikleri ziyaretçilerle buluşturmaya devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 18:31 Güncelleme: 08.11.2024 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali", altıncı gününde tiyatrodan konsere, sergilerden antik kent gezileri ve atölyelere çeşitli etkinlikleri ziyaretçilerle buluşturmaya devam etti.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı ve son durağı Antalya'da birbirinden renkli etkinlikler düzenleniyor.

        Festivalin altıncı gününde Grammy ödüllü Amerikalı trompetçi ve besteci Chris Botti, Cemi'i Can Deliorman şefliğinde, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte Aspendos Antik Kenti'nde konser verdi. Konser, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

        Halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç, Cumhuriyet Meydanı'nda Antalyalılarla buluştu.

        Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde Ankara Devlet Tiyatrosu, "Yüzyıllık Destan: Ateş" temsilini sanatseverlerin beğenisine sundu.

        "Kaleiçi Gezi ve Atölye Çalışması" etkinliği kapsamında, Doç Dr. Esin Kuleli ve Selin Akdeğirmen Ercan katılımcılarla bir araya gelerek Kaleiçi gezisi yaptı.

        "Kazı Başkanları ile Antik Kent Gezileri" kapsamında Prof. Dr. Nevzat Çevik önderliğinde katılımcılar Myra-Andriake Antik Kenti'ni ziyaret etti.

        Serik İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde "Kahood Bilgi Yarışması" düzenlendi. Tarihi Kaleiçi bölgesindeki bir mağazada "Ebru Workshop"u katılımcıları ağırladı.

        Tekelioğlu Halk Kütüphanesi'nde "Topluluklarla Felsefe Atölyesi" ve "Yaratıcı Drama Atölyesi", Alanya İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde "Origami Atölyesi", Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde "Eski Tişörtlerle Alışveriş Çantası Tasarımı" atölyesi düzenlendi.

        Antalya Müzesi Yasemin Bilgin Zaim ile "Tepme Keçe Yapım Atölyesi" ve "Kültür Koruyucuları Eğitim ve Etkinlik Atölyesi", Antalya Olgunlaşma Enstitüsü "Ayşe Taç ile Döşemealtı Halısı Dokuma Atölyesi", Antalya Etnografya Müzesi "Kayıp Mirasın Yeniden Doğuşu Atilla Önen ile Fığla Bardağı Yapımı Atölyesi", Türkan Şoray Kültür Merkezi "Picasso Çocuk Atölyesi", The Land Of Legends Shopping Avenue Serap Özer'den "Telkari Atölyesi" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

        Yenigün Reçelleri Kaleiçi'nde ise "Reçel Atölyesi ve Tadımı" ile katılımcılar farklı lezzetleri deneyimleme şansı yakaladı.

        Tarihi Saat Kulesi'nde sergilenen sanatçı Hakan Yılmaz'ın "Zamanın Hüneri" adlı dijital sanat çalışması da yoğun ilgi gördü.

        Festivalin altıncı gününde çocuklar, çocuk tiyatrosu "Kavuklu ve Pişekar Orta Oyunu" ile "Balon Katlama Gösterisi" etkinliklerinde gönüllerince eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Belediye başkanının oğlu banyoda başından vurulmuş halde bulundu
        Belediye başkanının oğlu banyoda başından vurulmuş halde bulundu
        Haluk Levent, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Haluk Levent, Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Antalya, NetZeroCities İkiz Şehirler Programı'nda Bükreş ile eşleşti
        Antalya, NetZeroCities İkiz Şehirler Programı'nda Bükreş ile eşleşti
        Antalya İş İnsanları Derneği üyeleri, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
        Antalya İş İnsanları Derneği üyeleri, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
        SPAR 30. Avrupa Kros Şampiyonası'na doğru
        SPAR 30. Avrupa Kros Şampiyonası'na doğru
        Kamu BİB'27, BİMY'31 Bütünleşik Etkinliği başladı
        Kamu BİB'27, BİMY'31 Bütünleşik Etkinliği başladı