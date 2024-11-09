Antalya'da YEDAM Atölye Sergisi açıldı

Antalya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) destek alan danışanlar tarafından hazırlanan, "YEDAM Atölye Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kentteki bir alışveriş merkezinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde bağımlılıklara dikkati çekmek amacıyla açılan sergide, danışanların atölyelerde tasarladıkları tablolar ve el sanatları ürünleri sergilendi.

Serginin açılışına Antalya Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ramazan Akalın, Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, eski Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, buradaki konuşmasında, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeşilay Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan ise bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları bu sergide farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) toplam 107 YEDAM bulunduğunu belirten Özcan, "Bu merkezlerimizde tamamı bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekiplerimizle, bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyoruz." diye konuştu.