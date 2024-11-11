Kumluca'da gaziler lise öğrencileriyle buluştu

Program sonunda şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Kahramanlık, vatan ve millet sevgisi temasıyla gerçekleşen programda öğrenciler gazilere çiçek takdim etti.

Programa katılan Kıbrıs Gazileri Emekli Deniz Astsubayı Cahit Yiğit, Ömer Özer, Ali Ünal ve Ali Ongun yaşadıklarını ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

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