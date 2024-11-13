Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 ilçede kente uyuşturucu sevk eden gruplar ile uyuşturucu satan "torbacı" olarak tabir edilen kişilerin yakalanması için 90 ekip, 303 personel, 2 özel harekat unsuru ve 5 narkotik madde arama köpeği ile 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.