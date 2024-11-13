Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 17:08 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 ilçede kente uyuşturucu sevk eden gruplar ile uyuşturucu satan "torbacı" olarak tabir edilen kişilerin yakalanması için 90 ekip, 303 personel, 2 özel harekat unsuru ve 5 narkotik madde arama köpeği ile 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 10 kilo 711 skank, 7 kilo 100 gram esrar, 4 kilo 679 gram eroin, 3 kilo 186 gram metamfetamin, 2 kilo 794 gram kokain, 3 bin 322 sentetik hap, 142 ekstazi, 1943 A4 maddesi, 13 kök kenevir, 37 hassas terazi, 22 ruhsatsız silah, silahlara ait 294 fişek ile bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        First lady Elonia
        First lady Elonia
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!

        Benzer Haberler

        Antalya'da bir apartman dairesinde İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu
        Antalya'da bir apartman dairesinde İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu
        Antalya'da İranlı 3 kardeş evde ölü bulundu
        Antalya'da İranlı 3 kardeş evde ölü bulundu
        Alanya'da duvara çarpan kamyondaki sürücü öldü
        Alanya'da duvara çarpan kamyondaki sürücü öldü
        HAK-İŞ Başkanı Arslan: Kendi ayaklarımız üzerinde durabilecek Türkiye'yi in...
        HAK-İŞ Başkanı Arslan: Kendi ayaklarımız üzerinde durabilecek Türkiye'yi in...
        Antalya'da "nitelikli yağma" operasyonlarında yakalanan 65 zanlı tutuklandı
        Antalya'da "nitelikli yağma" operasyonlarında yakalanan 65 zanlı tutuklandı
        Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Antalya'da Hizmet-İş Sendikasının toplantısınd...
        Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Antalya'da Hizmet-İş Sendikasının toplantısınd...