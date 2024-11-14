Antalya merkezli 7 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden otomobil yedek parçası satışı yapan firmalara ait web sitelerinin gerçeğini taklit edip sahte sitelerini kurarak dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

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