Antalya Arkeoloji, Kültür ve Sanat Fuarı başladı

Temiz, kültürel mirası korumak için farkındalık oluşturmayı ve daha bütüncül bir çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla düzenlenen fuarın açılışında konuşan Arkeologlar Derneği Antalya Şube Başkanı Dr. Sevgi Temiz, kültürel mirasın korunmasının geniş tabanlı bir mücadeleyi gerektirdiğini söyledi.

Antalya'da bu yıl ilki düzenlenen Antalya Arkeoloji, Kültür ve Sanat Fuarı, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

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