AK Parti Antalya Milletvekili Uslu portakal hasadına katıldı
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, coğrafi işaretli Finike portakalının hasadına katıldı.
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, coğrafi işaretli Finike portakalının hasadına katıldı.
Uslu, ilçedeki bir bahçede Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Bayar ile portakal topladı.
Uslu, Finike portakalının aromasıyla dünyaca ünlü olduğunu söyledi.
Portakalın piyasada yüz güldüren fiyata gittiğini dile getiren Uslu, havaların soğumasıyla portakal fiyatının artmasının beklendiğini kaydetti.
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