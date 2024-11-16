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        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu portakal hasadına katıldı

        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, coğrafi işaretli Finike portakalının hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:22
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        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu portakal hasadına katıldı
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        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, coğrafi işaretli Finike portakalının hasadına katıldı.

        Uslu, ilçedeki bir bahçede Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Bayar ile portakal topladı.

        Uslu, Finike portakalının aromasıyla dünyaca ünlü olduğunu söyledi.

        Portakalın piyasada yüz güldüren fiyata gittiğini dile getiren Uslu, havaların soğumasıyla portakal fiyatının artmasının beklendiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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