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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan "Rus romantik dönemine yolculuk" konseri

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirdiği konserle Rus romantik dönem müziğinin devlerini Antalyalı sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:24 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:42
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan "Rus romantik dönemine yolculuk" konseri
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirdiği konserle Rus romantik dönem müziğinin devlerini Antalyalı sanatseverlerle buluşturdu.

        Şef Gürer Aykal yönetimindeki konserde, neslinin önde gelen keman virtüözlerinden ve George Enescu Keman Yarışması birincisi Valery Sokolov, Piyotr İlyiç Çaykovski'nin Keman Konçertosunu ADSO eşliğinde başarıyla seslendirdi.

        Konserin ikinci yarısında ise ulusal halk müziğini yücelten büyük Rus besteci Vasily Kalinnikov’un 2. Senfonisi, Antalya'da ilk kez dinleyicilerle buluştu.

        Gürer Aykal, konser sonunda izleyicilerin yoğun alkışları eşliğinde orkestradaki enstrüman gruplarını ayrı ayrı selamlamaya davet ederek, sanatçıları tebrik etti. Yaptığı konuşmada, hazırlanması ve seslendirilmesi büyük emek gerektiren konsere katılımları için izleyicilere teşekkür eden Aykal, gelecek hafta düzenlenecek "Öğretmenler Günü Konseri"ne sanatseverleri davet etti.

        ADSO'nun 25. yıl periyodik konserleri kapsamında, 22 Kasım Cuma akşamı saat 20.30'da AKM Aspendos Salonu'nda düzenlenecek konserde, Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Çoksesli Korosu ile birlikte, Türk müziğinin büyük ustası Ahmed Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu"nu seslendirecek.

        Konserde, Soprano Mine Kurtoğlu, Alto Aylin Ateş, Tenor Ufuk Toker ve Bas Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alacak. 150 orkestra ve koro sanatçısının yer alacağı konser, sanatseverlere unutulmaz bir müzik şöleni sunacak.

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