AESOB üyeleri kargolarını indirimli gönderecek

Başmüdür İnce de esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Protokol kapsamında, 18 Kasım 2024-17 Mayıs 2025'te yapılacak tüm APS kurye, posta kargosu ve kargo hizmetlerinde indirimli yeni fiyat tarifesi uygulanacak.

AESOB'dan yapılan açıklamaya göre, kentteki esnaf ve sanatkarlara yönelik özel indirimleri kapsayan protokolü AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Antalya PTT Başmüdürü Sefa İnce imzaladı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ve PTT Antalya Başmüdürlüğü arasında imzalanan protokole Antalyalı esnaf kargolarını indirimli gönderebilecek.

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