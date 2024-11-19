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        Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırılarını protesto etti

        Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. gününde ülkelerine yönelik saldırıları protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 20:56 Güncelleme: 19.11.2024 - 20:56
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        Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırılarını protesto etti
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        Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. gününde ülkelerine yönelik saldırıları protesto etti.

        Saat Kulesi yanında toplanan protestocular, Ukrayna bayrakları ile "Savaşa hayır" ve "Savaşın 1000. günü" yazılı pankartlar taşıdı.

        Türk ve Ukrayna milli marşlarını söyleyen Ukraynalılar, sloganlarla saldırıları protesto etti.

        Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin, burada yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarının bir an önce son bulması gerektiğini söyledi.

        Sivil yerleşim yerleri ve altyapısının sürekli bombardımana maruz kaldığını ve insanların normal bir hayat düzeninden mahrum bırakıldığını belirten Voronin, "Geride bıraktığımız pazar günü, 17 Kasım'da Rusya, Ukrayna geneline yönelik 120 füze ve 90 kamikaze İHA ile yoğun bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda hedef, enerji altyapısıydı ve saldırının sonucunda Ukrayna'nın bütün illerinde yoğun elektrik kesintileri görülmeye başladı." dedi.

        Rusya'nın dün de Sumi ve Odesa şehirlerinde yerleşim bölgelerine füze saldırıları düzenlediğini anlatan Voronin, saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu onlarca sivilin hayatını kaybettiğini, Rusya'nın her geçen gün suçlarına yenisini eklemeyi sürdürdüğünü ifade etti.

        Savaşta 1000. günün geride kaldığını dile getiren Voronin, şunları kaydetti:

        "1000 gün sembolik bir tarihtir çünkü işgalin başlangıcında dünya toplumu, Ukrayna'nın dayanabilme şansını 48-72 saat olarak değerlendiriyordu. Ancak Ukrayna askerleri ve halkı, orantısız bir güce karşı gerçek bir kahramanlık sergileyerek ayakta kalmayı başardı ve topraklarını savunmaya devam ediyor. Tüm ortaklarımıza bu süre boyunca bize destek olmaya devam ettikleri için minnettarız. Ayrıca tüm dünyanın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından sunulan, adil ve kalıcı barışı sağlamayı amaçlayan 'Zafer Planı' ve 'Barış Formülü'nü destekleyeceğini umuyoruz."

        Antalya'daki Ukrayna dernekleri adına konuşan Dmitro Bibik ise 1000 gündür Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ve binlerce masum sivili katlettiğini söyledi.

        Bibik, tüm dünyayı Ukrayna'nın yanında olmaya ve ülkeye destek vermeye davet ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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