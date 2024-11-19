Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırılarını protesto etti

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. gününde ülkelerine yönelik saldırıları protesto etti.

Saat Kulesi yanında toplanan protestocular, Ukrayna bayrakları ile "Savaşa hayır" ve "Savaşın 1000. günü" yazılı pankartlar taşıdı.

Türk ve Ukrayna milli marşlarını söyleyen Ukraynalılar, sloganlarla saldırıları protesto etti.

Sivil yerleşim yerleri ve altyapısının sürekli bombardımana maruz kaldığını ve insanların normal bir hayat düzeninden mahrum bırakıldığını belirten Voronin, "Geride bıraktığımız pazar günü, 17 Kasım'da Rusya, Ukrayna geneline yönelik 120 füze ve 90 kamikaze İHA ile yoğun bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda hedef, enerji altyapısıydı ve saldırının sonucunda Ukrayna'nın bütün illerinde yoğun elektrik kesintileri görülmeye başladı." dedi.

"1000 gün sembolik bir tarihtir çünkü işgalin başlangıcında dünya toplumu, Ukrayna'nın dayanabilme şansını 48-72 saat olarak değerlendiriyordu. Ancak Ukrayna askerleri ve halkı, orantısız bir güce karşı gerçek bir kahramanlık sergileyerek ayakta kalmayı başardı ve topraklarını savunmaya devam ediyor. Tüm ortaklarımıza bu süre boyunca bize destek olmaya devam ettikleri için minnettarız. Ayrıca tüm dünyanın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından sunulan, adil ve kalıcı barışı sağlamayı amaçlayan 'Zafer Planı' ve 'Barış Formülü'nü destekleyeceğini umuyoruz."