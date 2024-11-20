Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Serik'te seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

        Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serik'te seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Şerefcan Ş. idaresindeki 07 ARD 664 plakalı otomobil, Orta Mahalle'de seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki taksi durağındaki şoförlerce yangın tüpleri ile ilk müdahale yapılan yangın, gelen itfaiye ekibince kısa sürede söndürdü.

        Motor kısmı tamamen yanan otomobilde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        Gramajı söylemeyene ceza
        Gramajı söylemeyene ceza
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Hamile kadına sokakta darp!
        Hamile kadına sokakta darp!
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?

        Benzer Haberler

        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tarihi açıklandı
        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tarihi açıklandı
        Kadın çoban, sürüsünün takibini dronla yapıyor
        Kadın çoban, sürüsünün takibini dronla yapıyor
        Yaralı puhu, Antalya'da tedavi ediliyor
        Yaralı puhu, Antalya'da tedavi ediliyor
        Antalya'da hekimler "ölümcül ritim bozukluğu" olan hasta için seferber oldu...
        Antalya'da hekimler "ölümcül ritim bozukluğu" olan hasta için seferber oldu...
        Podyumdan yeşil sahalara döndü, başkanlık koltuğuna da oturdu
        Podyumdan yeşil sahalara döndü, başkanlık koltuğuna da oturdu
        "Fındıkkıran" balesi Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi
        "Fındıkkıran" balesi Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi