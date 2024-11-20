Serik'te seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Olay yerindeki taksi durağındaki şoförlerce yangın tüpleri ile ilk müdahale yapılan yangın, gelen itfaiye ekibince kısa sürede söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şerefcan Ş. idaresindeki 07 ARD 664 plakalı otomobil, Orta Mahalle'de seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

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