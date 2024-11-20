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        23. Growtech Antalya Tarım Fuarı açıldı

        Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:57 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:12
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        23. Growtech Antalya Tarım Fuarı açıldı
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        Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde yerli ve yabancı sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda, yaş sebze ve meyve, tohum, fidan, tarım ilaçları, araç ve gereçlerle ilgili ürünler yer aldı.

        Growtech Fuar Direktörü Engin Er, AA muhabirine, 23 yıldır örtü altı başta olmak üzere tarım alanında öncü firmaları Antalya'da buluşturduklarını söyledi.

        Her yıl fuarın büyüyerek yoluna devam ettiğini dile getiren Er, "Bu yıl katılımcı sayısında rekor kırdık. 31 ülkeden 684 firma katıldı. Hindistan ilk defa yer aldı. Bunun yanı sıra İspanya, Hollanda, Çin, Kore, Almanya gibi ülkelerden yoğun katılım var. Ziyaretçi konusunda da dün itibarıyla 160 ülkeden katılım var." dedi.

        Fuarda sera ve tarım teknolojileri, akıllı tarım çözümleri, fidan, bitki koruma teknikleri, ilaç firmaları, sulama sistemleri gibi alanlarda yeniliklerin sergilendiğini belirten Er, fuarda firmaların yeni iş bağlantıları yaparken, üreticilerin de yenilikler hakkında bilgi sahibi olduğunu kaydetti. Er, birçok firmanın iş bağlantısı yapmak için Growtech Fuarı'nı beklediğini ve fuarda yıllarca süren iş anlaşmalarının sağlandığını bildirdi.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde firmalara yönelik "İnovasyon ödülleri" kapsamında etkinlik düzenlediklerini aktaran Er, "65 başvuru yapıldı. İncelemeler sonucunda birinciler belli oldu. Yarın öğleden sonra dereceye giren firmalar ödüllerini alacak." diye konuştu.

        Er, fuar kapsamında farklı konularda oturumlar yapılacağını belirtti.

        - Fuar, yerli firmaları yurt dışına taşıyor

        Konya'dan katılan tarla bitkileri alanında çalışma yapan bir firmanın AR-GE Sorumlusu Saliha Mutlu Çoğalan, 3 yıldır fuarda yer aldıklarını söyledi.

        Fuarda hem kendi ürünlerini sergilediklerini hem de farklılıkları keşfettiklerini dile getiren Çoğalan, "Fuarın özellikle yurt dışına açılmamızda çok büyük katkısı oldu." dedi.

        Gübre sektöründe faaliyet gösteren bir firmada görev alan Ziraat Mühendisi Dr. Canan Yılmaz, 22 yıldır fuarda yer aldıklarını ve fuarın gelişimini yakından takip ettiklerini belirtti.

        Fuarı müşterilerle buluşma noktası olarak gördüklerini söyleyen Yılmaz, "Fuar yıllar içerisinde farklı ülkelerdeki firmaların ilgisini çekmeye başladı. Hem yurt dışına ürün göndermek hem de Türkiye pazarına girmek isteyen firmalar burada buluşuyor. Burası büyük bağlantıların gerçekleştiği bir alan haline geldi." ifadesini kullandı.

        Fuar, 23 Kasım'a kadar açık kalacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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