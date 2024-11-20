Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Sivasspor maçı biletlerinde indirim yaptı

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:15 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Sivasspor maçı biletlerinde indirim yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cuma günü sahasında oynayacağı Net Global Sivasspor maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın maç bilet fiyatlarında indirime gidildiği belirtildi.

        Açıklamada, indirimli bilet uygulaması sadece bu maça özel olduğu belirtilerek, tüm tribün biletlerinin 77 liraya satışa sunulduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Narin Güran cinayeti davası: İletişim Tespit Tutanağı'nda 4 dakika detayı
        Narin Güran cinayeti davası: İletişim Tespit Tutanağı'nda 4 dakika detayı
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        Gramajı söylemeyene ceza
        Gramajı söylemeyene ceza
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler

        Benzer Haberler

        23. Growtech Antalya Tarım Fuarı açıldı
        23. Growtech Antalya Tarım Fuarı açıldı
        Serik'te seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
        Serik'te seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tarihi açıklandı
        62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tarihi açıklandı
        Kadın çoban, sürüsünün takibini dronla yapıyor
        Kadın çoban, sürüsünün takibini dronla yapıyor
        Yaralı puhu, Antalya'da tedavi ediliyor
        Yaralı puhu, Antalya'da tedavi ediliyor
        Antalya'da hekimler "ölümcül ritim bozukluğu" olan hasta için seferber oldu...
        Antalya'da hekimler "ölümcül ritim bozukluğu" olan hasta için seferber oldu...