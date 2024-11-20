Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut olacak

Operasyonla alınan karaciğer ve 2 böbreğin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Medicalpark Antalya Hastanesindeki 3 hastaya nakledileceği öğrenildi.

Beyin damarı tıkanıklığı tanısıyla Antalya Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde takibi yapılan 60 yaşındaki hastanın beyin ölümü gerçekleşince organları yakınları tarafından bağışlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.