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        Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

        Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:44 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:44
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        Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
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        Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün "turuncu" kodlu yağış uyarısı üzerine taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Antalya'nın doğu kesimlerinde bugün akşam ve yarın yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

        Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 'turuncu' kodlu yağış uyarısı üzerine, Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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