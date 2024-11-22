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        Antalya'da kalp masajıyla hayata döndürülen at kaldırıldığı klinikte telef oldu

        Antalya'da cipin çarptığı ve veteriner hekimlerin kalp masajı yaparak hayata yeniden döndürdüğü at, sevk edildiği hayvanat bahçesindeki klinikte, müdahaleye rağmen telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:33
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        Antalya'da kalp masajıyla hayata döndürülen at kaldırıldığı klinikte telef oldu
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        Antalya'da cipin çarptığı ve veteriner hekimlerin kalp masajı yaparak hayata yeniden döndürdüğü at, sevk edildiği hayvanat bahçesindeki klinikte, müdahaleye rağmen telef oldu.

        Hakan S.'nin kullandığı cip, Muratpaşa ilçesi Yaşar Sabutay Bulvarı'nda sahipsiz olduğu belirtilen ata çarptı.

        Sürücülerin ihbarı ile kaza yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), zabıta, Muratpaşa Belediyesi Veterineri Ayşe Gencer ve beraberindeki ekip sevk edildi.

        Trafik ekiplerince yol araç trafiğine kapandı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

        Veteriner Gencer ile diğer belediye görevlileri, yerde hareketsiz halde yatan atı kurtarmak için seferber oldu.

        Kalp masajı ile hayata döndürülen at kamyonete yüklenerek Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkındaki kliniğe sevk edildi. At veteriner hekimlerin müdahalelerine rağmen telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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