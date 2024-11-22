Antalya'da kalp masajıyla hayata döndürülen at kaldırıldığı klinikte telef oldu

Antalya'da cipin çarptığı ve veteriner hekimlerin kalp masajı yaparak hayata yeniden döndürdüğü at, sevk edildiği hayvanat bahçesindeki klinikte, müdahaleye rağmen telef oldu.

Hakan S.'nin kullandığı cip, Muratpaşa ilçesi Yaşar Sabutay Bulvarı'nda sahipsiz olduğu belirtilen ata çarptı.

Sürücülerin ihbarı ile kaza yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), zabıta, Muratpaşa Belediyesi Veterineri Ayşe Gencer ve beraberindeki ekip sevk edildi.