Antalya'da bıçaklanan kişi öldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, göğsünden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, göğsünden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Yeşilova Mahallesi'nde 15 Aralık'ta Güntaş Durmaz, yanındaki ismi öğrenilemeyen şüpheliyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli yanındaki bıçakla Durmaz'ı kalbinden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Durmaz, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Durmaz'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.