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        Antalya'da hortum ile sağanağın zarar verdiği sera ve evler görüntülendi

        Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen hortum ile şiddetli yağışın seralarda ve evlerde yol açtığı hasar görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:36 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:36
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        Antalya'da hortum ile sağanağın zarar verdiği sera ve evler görüntülendi
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen hortum ile şiddetli yağışın seralarda ve evlerde yol açtığı hasar görüntülendi.

        Şiddetli rüzgarın etkili olduğu kentte, dün gece saatlerinde Aksu ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde hortum meydana geldi.

        Sabah saatlerinde hortumun yol açtığı zararlar gün yüzüne çıktı.

        Hortum sırasında çiftçilerin seralarının naylon kaplamaları parçalandı, demir konstrüksiyonlar eğildi ve tarım ürünleri zarar gördü.

        Bazı evlerin çatıları uçarken, narenciye bahçelerindeki meyvelerin de yerlere döküldüğü dikkati çekti.

        Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, zarar gören seralarda inceleme yaptı, çiftçilerle görüştü.

        AK Parti Aksu İlçe Başkanı Sinan Demirtaş, iki gündür ilçede hortum yaşandığını belirterek, mağdur olan çiftçiler için devletin gerekeni yapacağından kimsenin kuşku etmemesi gerektiğini söyledi.

        Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan ise seraların ve daha hiç hasat edilmemiş ürünlerin zarar gördüğünü kaydetti.

        Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Musa Dönmez de hortumda seraların yanı sıra Aile Sağlığı Merkezi'nin ve evlerin çatısının uçtuğunu dile getirerek, "Yaklaşık 350 dönüm serada zarar var." dedi.

        - "Deprem oldu sandık"

        Sera ve evi hortumda zarar gören Osman Sargın, saat 21.00 sıralarında evinde oturduğu sırada önce uğultu şeklinde ses geldiğini, ardından patırtı koptuğunu ifade ederek, "Hanımla kendimizi merdiven boşluğuna attık. Allah'tan çocuklar evde yoktu. Bomba atılmış gibi bir şey oldu. Ne olduğunu bilemedik. Deprem oldu sandık." diye konuştu.

        Sargın, hortumda seralarının yıkıldığını, evinin çatısının uçtuğunu, ev camlarının patladığını kaydetti.

        Öte yandan Muratpaşa ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar ve kırılan dallar nedeniyle çok sayıda araç da zarar gördü.

        Konyaaltı Sahili'nde rüzgara ve soğuk havaya rağmen bazı kişiler denize girmeyi tercih etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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