Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yapay zeka teknolojileri göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde etkin rol üstlenecek

        AYŞE YILDIZ - Türk Oftalmoloji Derneği Translasyonel Tıp ve Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hakan Özdemir, yapay zeka teknolojilerinin göz hastalıklarının erken teşhis, tanı ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesinde önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, komisyon olarak bu alanda yoğun çalışma yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:47 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka teknolojileri göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde etkin rol üstlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYŞE YILDIZ - Türk Oftalmoloji Derneği Translasyonel Tıp ve Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hakan Özdemir, yapay zeka teknolojilerinin göz hastalıklarının erken teşhis, tanı ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesinde önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, komisyon olarak bu alanda yoğun çalışma yaptıklarını söyledi.

        Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Özdemir, 58. Ulusal Oftalmoloji Kongresi için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine dernek olarak çok önem verdiklerini vurguladı.

        Yapay zekanın tedavide de yol gösterici olduğuna dikkati çeken Özdemir, komisyon olarak yapay zeka alanında Türk hekimlerin yanı sıra çevre ve Avrupa'daki ülkelerde de eğitim vererek, bilgi ve tecrübelerini paylaştıklarını ifade etti.

        Yapay zeka alanında çok farklı çalışmaların olduğunu anlatan Özdemir, komisyon olarak kendilerinin de yeni yapay zeka destekli yazılımlar, programlar geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.

        Bir fotoğraftan dahi teşhisin konulabileceğine dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

        "Bazı ülkelerde kullanılan yapay zeka özellikle diyabetik retinopati (toplumda çok fazla körlüğü neden olan göz hastalığı) teşhisinde çok yüksek oranda hatta yüzde 99'un üstünde doğruluk payıyla teşhis koyabiliyor. Doktordan bağımsız oldukça kolay bir şekilde sadece bir fotoğraf çeker gibi bunun teşhisini koymanız yapay zekayla mümkün. Diyabetik retinopati, çok önemli bir toplum problemi. Şeker hastalarının gözünün arka kısmında oluşan kanamaları gösteren bir problem. Körlüğe sebep oluyor hatta gelişmiş toplumlarda en önemli körlük sebeplerinden birisi. Bu hastalıkta erken teşhis çok önemli. Erken teşhis koyarak hastalığın daha körlük aşamasına gelmeden durdurulabilme olanağı var."

        Özdemir, yapay zeka teknolojilerinin tedavide yol gösterici olduğunu ancak yapılacak lazer, iğne veya ameliyat aşamasında pratikte uygulamalarının henüz olmadığını dile getirdi.

        Robotik cerrahilerin de ilerlediğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

        "Yapay zeka teknolojileri bu hızla devam ederse belki 10 yıl içinde çok uzaktaki, farklı ülkedeki bir hasta bile yapay zeka destekli robotik teknolojiyle tedavi edilebilecek hale gelecek. Bu teknolojiyi yakından takip ediyoruz. İki yıl önce Translasyonel Tıp ve Yapay Zeka Komisyonu'nu kurduk. Çok fazla teknolojiye bağımlı bir branşız. Komisyon olarak hem eğitim veriyoruz hem yeni datalar, yapay zeka destekli yazılımlar, programlar geliştirmeye çalışıyoruz. Görsel datalar ön planda, yapay zeka insandan çok daha iyi görüp, tanımlayabiliyor."

        Özdemir, mikron seviyesinde çözünürlükteki şeyleri okuyabilmek için insanın yıllarca eğitim alması gerekirken yapay zeka destekli göz tomografisinin doğru datalarla en iyi göz doktoru kadar iyi teşhis koyabildiğini belirtti.

        Çok fazla ve doğru datayla kaliteli veriyle sistemin yapay zeka haline geldiğini belirten Özdemir, "Türkiye'de çok fazla data var çünkü Türkiye'de göz hekimliği gerçekten Avrupa ülkelerinde çok daha üst düzeyde. Biz de sadece derneğimizin ya da üniversitemizin değil, tüm üniversitelerin, eğitim araştırma hastanelerinin datalarını birleştirerek, yönetmeye çalışıyoruz." dedi.

        Özdemir, yapay zekanın henüz pratiğe tam olarak giremediğini bazı yasal regülasyonlarının olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Yoğun bakımda iki doktoru yaraladı!
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Kaldırım taşıyla dehşet! Önce duraktakilere sonra otobüs şoförüne saldırdı
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı aksattı: Karla mücadele çalışmalarında son durum
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        "Okan Buruk fazla kurcalıyor"
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!

        Benzer Haberler

        Antalya'da hortum ile sağanağın zarar verdiği sera ve evler görüntülendi
        Antalya'da hortum ile sağanağın zarar verdiği sera ve evler görüntülendi
        Türkiye, KKTC'ye sosyal politikalarda rol model oluyor
        Türkiye, KKTC'ye sosyal politikalarda rol model oluyor
        Antalya'da fırtına ağaçları devirdi, seraları yıktı
        Antalya'da fırtına ağaçları devirdi, seraları yıktı
        3 kadın ATT, aynı ekipte
        3 kadın ATT, aynı ekipte
        Gönüllülerden madde bağımlıları ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı
        Gönüllülerden madde bağımlıları ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı
        Antalya'da mantar toplarken kaybolan kişi, hastanede hayatını kaybetti
        Antalya'da mantar toplarken kaybolan kişi, hastanede hayatını kaybetti