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        Antalya'nın Kaş ilçesinde "Yörük Şenliği" yapıldı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen "Yörük Şenliği"nde Yörük göçü canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:40
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde "Yörük Şenliği" yapıldı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen "Yörük Şenliği"nde Yörük göçü canlandırıldı.

        Kaş Belediyesi, Kınık Muhtarlığı ve Kaş Yörük Türkmen Derneği tarafından organize edilen şenlik, Xanthos Antik Kenti'nden başladı.

        Yörük göçü duasının ardından bazıları geleneksel kıyafetlerini giymiş katılımcılar, davul zurna eşliğinde yürüdü.

        Traktörler, develer ve atların da kullanıldığı temsili Yörük göçü, renkli görüntülere sahne oldu.

        "Likyalı Yörükler Patara" isimli ekibin halk oyunları gösterisi sunduğu etkinlikte, domates yeme, sandalye kapmaca ve çuval yarışmaları yapıldı.

        Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın da yer aldığı şenlikte, katılımcılara keşkek ikram edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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