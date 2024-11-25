Antalya'nın Kaş ilçesinde "Yörük Şenliği" yapıldı

Traktörler, develer ve atların da kullanıldığı temsili Yörük göçü, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaş Belediyesi, Kınık Muhtarlığı ve Kaş Yörük Türkmen Derneği tarafından organize edilen şenlik, Xanthos Antik Kenti'nden başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.