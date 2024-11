Demre'de dikilen zeytin fidanlarına öldürülen kadınların ismi verildi

Antalya'nın Demre ilçesinde, ülke genelinde bu yıl öldürülen kadınların isimleri, dikilen zeytin fidanlarına verildi.

Demre Belediyesince Burguç su kaynağı yoluna zeytin fidanı dikte töreni düzenlendi. Dikilen her fidana öldürülen kadınların isimleri verildi.

Belediye Başkanı Fahri Duran, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Her kadının hak ettiği değeri görmesi gerektiğini ifade eden Duran, "Kadınlar annemiz, eşimiz, evladımızdır. Onların değerini bilmek ve haklarını savunmak hepimizin sorumluluğudur. Her fidan, bir canın anısını yaşatacak. Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz her alanda devam edecek." dedi.

Etkinliğe CHP Demre İlçe Başkanı Mete Hakan Caner, CHP Kadın Kolları Başkanı Melek Bilgiç, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.