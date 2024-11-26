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        Sağlıklı yaşam için "dengeli beslenin, spor yapın, düzenli uyuyun" uyarısı

        Antalya Sağlık Müdürü Behzat Özkan, sağlıklı hayat için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve uykunun önemine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 23:01 Güncelleme: 26.11.2024 - 23:10
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        Sağlıklı yaşam için "dengeli beslenin, spor yapın, düzenli uyuyun" uyarısı
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        Antalya Sağlık Müdürü Behzat Özkan, sağlıklı hayat için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve uykunun önemine dikkati çekti.

        Özkan, bu yıl 23'üncüsünü Konyaaltı ilçesindeki Sporland Spor Kompleksi'nde düzenledikleri Geleneksel Futbol Turnuvası'nın ödül töreni öncesi, AA muhabirine, sağlıklı olabilmenin yolunun spordan geçtiğini vurguladı.

        "Sağlık için sahadayız" temasıyla futbol turnuvası düzenlediklerini anımsatan Özkan, "Sağlıklı yaşayabilmenin temel koşullarından biri dengeli beslenme. İkincisi, düzenli spor yapmaktır. Dengeli beslenmenin, egzersizin yanında düzenli uyumayı da sağlıklı yaşamın temel koşullarından biri olarak öneriyoruz." diye konuştu.

        Organizasyona katılan takımları kutlayan Özkan, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sponsor firmalara ayrıca teşekkür etti.

        Turnuvanın final maçını da izleyen Özkan, mücadele sonrası kendisi penaltı atışı yaptı.

        - Turnuvanın şampiyonu "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Emergency"

        21 takımın katıldığı 40 gün süren turnuvada "Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Emergency" takımı şampiyon oldu. Organizasyonda, "Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu" takımı ikinciliği, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kızıl Elma" takımı üçüncülüğü elde etti.

        Dereceye giren takımların oyuncularına madalya ve kupaları törenle verildi.

        Ayrıca törende spora katkıda bulunanlar ödüllendirildi. Anadolu Ajansı

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