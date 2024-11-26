Sağlıklı yaşam için "dengeli beslenin, spor yapın, düzenli uyuyun" uyarısı

Antalya Sağlık Müdürü Behzat Özkan, sağlıklı hayat için dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve uykunun önemine dikkati çekti.

Özkan, bu yıl 23'üncüsünü Konyaaltı ilçesindeki Sporland Spor Kompleksi'nde düzenledikleri Geleneksel Futbol Turnuvası'nın ödül töreni öncesi, AA muhabirine, sağlıklı olabilmenin yolunun spordan geçtiğini vurguladı.

"Sağlık için sahadayız" temasıyla futbol turnuvası düzenlediklerini anımsatan Özkan, "Sağlıklı yaşayabilmenin temel koşullarından biri dengeli beslenme. İkincisi, düzenli spor yapmaktır. Dengeli beslenmenin, egzersizin yanında düzenli uyumayı da sağlıklı yaşamın temel koşullarından biri olarak öneriyoruz." diye konuştu.

Organizasyona katılan takımları kutlayan Özkan, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve sponsor firmalara ayrıca teşekkür etti.