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        Antalya'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Hocalı Yaylası'ndaki evlerinde mahsur kalan 3 aileden 9 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:38
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        Antalya'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Hocalı Yaylası'ndaki evlerinde mahsur kalan 3 aileden 9 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yol açma çalışmalarıyla olumsuzlukları gidermeye çalışıyor.

        Antalya'nın doğu ilçelerinde yazın hayvancılık için yaylalara çıkan vatandaşlar havaların sıcak gitmesi sebebiyle yayla sezonunu uzatınca aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

        Akseki'nin Konya sınırındaki Hocalı Yaylası'nda yaşayan Köken ile Külahlı aileleri de kar ve tipi yolları karla kaplayınca yayladaki evlerinde mahsur kaldı.

        Manavgat'taki evlerine dönemeyen aileler, belediyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle zorlu şartlar altında dört saatlik çalışma sonucu yolu açarak 9 kişilik 3 aileye ulaştı.

        Yolun açılmasının ardından aileler ilçedeki evlerine döndü.

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