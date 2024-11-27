Antalya'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Akseki'nin Konya sınırındaki Hocalı Yaylası'nda yaşayan Köken ile Külahlı aileleri de kar ve tipi yolları karla kaplayınca yayladaki evlerinde mahsur kaldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yol açma çalışmalarıyla olumsuzlukları gidermeye çalışıyor.

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