ANSİAD 16. olağan toplantısı yapıldı

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) 2024 yılı 16. olağan toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir otelde ANSİAD Girişimcilik Çalışma Masası Başkanı Işık Yargın'ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda "Belirsizlik Çağında Liderliğin Yeniden İnşası" başlıklı konferans verildi.

Programa konuşmacı olarak katılan Big Chefs kurucu ortaklarından Gamze Cizreli, iş hayatındaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Cizreli, geç kalmanın hiç yapmamaktan iyi olduğunu ve kendilerine bu konuda büyük rol düştüğünü ifade etti.

Konuşmanın ardından Cizreli, konukların sorularını yanıtladı.

Toplantıya, ANSİAD Başkanı Ercan Özbek ve üyeler de katıldı.