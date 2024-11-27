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        AK Parti Milletvekili Çokal'dan Manavgat Belediyesine sağlık tesisi yeri eleştirisi

        AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, Manavgat Belediyesinin 15 yılda bin dönümden fazla yer sattığını ve hastane yapımı için arazi ayrılmadığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:41 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:41
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        AK Parti Milletvekili Çokal'dan Manavgat Belediyesine sağlık tesisi yeri eleştirisi
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        AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, Manavgat Belediyesinin 15 yılda bin dönümden fazla yer sattığını ve hastane yapımı için arazi ayrılmadığını belirtti.

        Çokal, yaptığı açıklamada, Manavgat'a modern bir devlet hastanesi kazandırmak için yerel seçim öncesinde çalışma yaptıklarını ifade etti.

        Manavgat gibi 260 bin nüfusa sahip büyük bir ilçede belediye tarafından sağlık tesisi için geniş bir yer ayrılmadığını görmenin kendilerini üzdüğünü kaydeden Vural, "Yerel yönetim 15 yıldır CHP idaresinde olmasına rağmen sağlık gibi temel bir ihtiyaç konusunda gereken hassasiyet gösterilmedi. Yerel yönetimin sağlık tesisi için Manavgat'ta ayırdığı yerler sadece 6 noktada ve 2 dönümün altındaki arazilerdir." dedi.

        Belediyenin 15 yılda bin dönümden fazla yer sattığını kaydeden Vural, "Bu ihmalkarlık karşısında Manavgat'a hak ettiği sağlık hizmetini getirebilmek için hazine arazisi arayışına girdik. Hastane yapmak için hazine arazisi bulduk. Hazine arazisinde 2 parselin birleştirilmesi için 1,5 yıl zaman harcadık. Vatandaş mağdur edilerek muhalefet yapılmaz." diye konuştu.

        İmar planında sosyal donatı alanı, okul, cami, sağlık tesis alanı, kamu hizmet alanı gibi alanların belediyeler tarafından hazırlandığını hatırlatan Çokal, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Aşağıışıklar Mahallesi'nde Alanya-Manavgat arasındaki kara yolunda bulunan iki Maliye Hazinesine kayıtlı parseller birleştirilip, sorunlar çözüldükten sonra 64 dönümlük bir arsa üzerine 300 yataklı hastane teklif edilmiştir. Ancak, belediyenin siyasi saiklerle hareket etmesi ve birleşim işlemlerini geciktirmesi yüzünden bu süreçte çok zaman kaybettik. Cumhurbaşkanımız, 2021 yılında Manavgat'a modern bir hastane kazandırılacağı sözünü verdi ve bizler de bu sözü tutmak adına elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Belediye işlemlerini tamamladıktan sonra projeyi çizdik, ancak saha çalışmaları esnasında beklenmedik zemin sorunlarıyla karşılaştık. Bölgedeki zeminin yumuşak olması nedeniyle yeni teknolojiler kullanılarak diyafram sistemi ve binanın oturacağı alanın sertleştirilmesiyle sağlam bir zemin elde edildi."

        Projede bu nedenle düzenleme de yaptıklarını aktaran Çokal, revizyon projesinin Sağlık Bakanlığınca onaylandığını ve inşaatın yerinde devam edeceğini dile getirdi.

        AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Niyazi Ünal da, ilçede bu kadar yer satılmasına rağmen belediyenin yüklü borcunun bulunduğunu kaydetti. Ünal, belediyenin toplam borcunun açıklanması gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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