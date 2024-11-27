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        MATSO kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:44 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:44
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        MATSO kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
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        Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda konuşan Başkan Seydi Tahsin Güngör, turizm paydaşları ile yaptıkları görüşmelerde 2025 yılında turist sayısında yüzde 5 ile 10 arasında artış beklendiğini söyledi.

        Türkiye'nin 2024 yılının ocak ve ekim ayları arasında 55 milyon turist ağırladığına dikkati çeken Güngör, geçen yıla göre yüzde 9 artış yaşandığını kaydetti.

        Güngör, Manavgat'ta bu yıl şu ana kadar 5 milyon 323 bin turist geldiği bilgisini verdi.

        Güngör, yapay zekanın turizme entegre ederek turizmdeki çeşitliliğin sürdürülebilirlik teknoloji ile desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bu entegre ile turist memnuniyetini arttırabiliriz. Ülke ve bölge olarak çeşitlenmiş sürdürülebilir bir turizm için çaba göstermemiz gerekiyor. 12 aya yayılmış nitelikli ve sürdürülebilir bir turizm için çalışmalıyız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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