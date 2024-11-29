Antalya'da kaçak tütün operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ekiplerin markete düzenlediği operasyonda 2 bin 132 paket kaçak sigara, 1110 kaçak tütün mamulü, 70 elektronik sigara, 62 kilogram kaçak nargile tütünü ve 2 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, markette kaçak sigara ve tütün ürünleri satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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