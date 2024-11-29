Alanya'da 'gülüklü çorba' üretimi yapan iş yerleri denetlendi

Çorbanın tarifinde kullanılan malzemelerin, sunum şeklinin ve tescil şartlarına uygunluğunun titizlikle incelendiğini belirten Çapa, "Gülüklü çorba, Alanya mutfağının en özel lezzetlerinden biridir. Coğrafi işaret tesciliyle bu değerimizi koruma altına aldık. Yerel lezzetlerimizi gelecek nesillere en doğru haliyle aktarmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, yöresel lezzetlerden gülüklü çorbanın restoranlar, lokantalar ve yemek işletmelerinde coğrafi işaret belgesinde belirtilen standartlara uygun hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol ettiklerini ifade etti.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret alarak tescillenen gülüklü (hülüklü) çorba üretimini yapan iş yerlerinin denetlendiği bildirildi.

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