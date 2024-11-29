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        Antalya'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 17:37 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:46
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        Antalya'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yeni Mahalle'de devam eden bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Yangında yaralanan olmazken, yanan konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Konteynerin yanındaki binada doğalgaz hattı bulunması nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı, fenalık geçiren kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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