Antalya'da kadına yönelik şiddete karşı eğitim düzenlendi

Panelde, Antalya Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Şimga ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Alev Kılıçkap konuşmacı olarak yer aldı.

Bu kapsamda Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), "Kadına Karşı Ayrımcılık; Farkındalık ve Eşitlik" paneli düzenlendi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hafta boyunca öğrencilere, belediye personellerine, muhtarlara ve vatandaşlara farkındalık eğitimleri verildi.

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